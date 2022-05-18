HEMŞİRE EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN İTFAİYE ERİNE MÜEBBET İSTEMİ - Haberler

ESENYURT'ta hemşire eşini boğarak öldüren itfaiye eri Sebahattin Can hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmaya, tutuklu sanık Sebahattin Can getirildi. Duruşmada taraf avukatları ve maktul Melike Can'ın ailesi de hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Sebahattin Can, 2015 yılında evlendiğini ve iyi giden bir evlilikleri olduğunu ancak eşi trafik kazası geçirdikten sonra psikolojik olarak etkilendiğini ileri sürdü. Hemşire olan Melike Can'ın bir hastanın ölümünden sorumlu tutulduğu için işi bıraktığını anlatan sanık itfaiye eri, "Eşim bir arkadaşıyla tiktok hesabı açtı. Telefonunun ekranından benim resimlerimi kaldırdı. Eşime İstanbul'dan gitmeyi teklif ettim. Trabzon'a gitmek için para lazım oldu. Kendisinden para istediğimde, kartlarının bloke olduğunu söyledi" dedi.

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-Arşiv 28.09.2021

Demirören Haber Ajansı / Güncel