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HDP'li Semra Güzel ile iki şüpheli daha yakalandı

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HDP'li Semra Güzel ile iki şüpheli daha yakalandı

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile iki şüpheli daha gözaltına alındı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iki araması olan Semra Güzel, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı ortak çalışma sonucunda, sahte kimlikle yakalandı.

Güzel'in, "evden hırsızlık" kaydı bulunan "Mehtap Şahan" adına sahte nüfus cüzdanı düzenlediği belirlendi.

Semra Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Semra Güzel Diyarbakır Güncel Haberler

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