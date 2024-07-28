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Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralarında çok sayıda e-ticaret, kuyumculuk ve yiyecek-içecek markasının da bulunduğu Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin vergi ödemediğine yönelik iddialara yanıt verdi. Maliye ekiplerinin incelemelerinin sürdüğüne vurgu yapılan yazılı açıklamada yeni düzenleme ile vergisi çıkmayan mükelleflerin kurum kazançları üzerinden asgari yüzde 10 vergi ödeyeceği ifade edildi.

Sosyal medyada yapılan şirketlerin vergi ödemeleriyle ilgili paylaşımlar gündem oldu. Birçok vatandaşın sorgulama yapıp ekran görüntülerini yayınladığı paylaşımlarda, aralarında çok sayıda e-ticaret, kuyumculuk ve yiyecek-içecek markasının da bulunduğu Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin vergi ödemediği öne sürüldü. Konuyla ilgili on binlerce paylaşım yapılırken, ses getiren olayla ilgili Hazine Ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulunun risk analiz sistemi üzerinden yaptığı tespitler neticesinde, 2 bin 815 büyük mükellefin halihazırda toplam yüzde 27'si nezdinde vergi incelemelerine devam edildiğini bildirdi. Bakanlığın X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden dijital vergi levhası bilgilerinin paylaşılarak vergi yükümlülükleri ile ilgili haberler yapıldığı hatırlatıldı.

"FAALİYET RAPORU KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Bu çerçevede açıklama yapma zarureti doğduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi; "Mükelleflerimizin beyanlarının doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla Vergi Denetim Kurulumuzun risk analiz sistemi üzerinden yaptığı tespitler neticesinde, 2 bin 815 büyük mükellefin halihazırda toplam yüzde 27'si nezdinde vergi incelemelerine devam edilmektedir. Bu oranın müteakip dönemde daha da artırılması planlanmaktadır. Ayrıca yine sürekli zarar beyan eden mükelleflerden büyüklüğü ve sektörüne göre beyanı riskli değerlendirilen öncelikle 735 mükellef nezdinde vergi incelemeleri yürütülmektedir. Buna ek olarak vergi inceleme istatistikleri mükellef büyüklüklerine göre tespit edilerek Vergi Denetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır."

PAKET VERGİDE ETKİNLİK VE ADALETİN GÜÇLENDİRİLMESİ SAĞLANACAK

Ekonomi yönetiminin Eylül 2023'te duyurulan Orta Vadeli Program'da vergide adaletin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması konusundaki kararlılığının ortaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda "az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını" hedefleyen ve kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayan vergi paketinin de dün TBMM'de kabul edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi; "Vergide etkinlik ve adaletin güçlendirilmesini sağlayacak olan bu paketle vergi cezaları artırılacak, bazı istisna ve indirimler kaldırılacak ve kayıt dışı ekonomi ile daha güçlü bir şekilde mücadele edilecektir. Bu paket, son günlerde kamuoyunda dile getirilen eleştirilere de kritik bir düzenleme ile yanıt vermektedir. Paketle birlikte, istisnalar nedeniyle ödenecek vergisi çıkmayan mükelleflere yurt içi asgari kurumlar vergisi getirilmektedir. Buna göre, kazançlarından istisna ve indirimler düşüldüğünde ödenecek vergisi çıkmayan mükellefler, bu indirimler düşülmeden önceki kurum kazançları üzerinden artık yüzde 10 oranında asgari vergi ödeyeceklerdir."

"TÜM YASAL İŞLEMLER İSTİSNASIZ UYGULANMAKTADIR"

Hazine Ve Maliye Bakanlığı olarak gerek vergi incelemeleriyle gerekse saha denetimleriyle kayıt dışılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Vergi kanunlarına uymayan mükellefler hakkında tüm yasal işlemler istisnasız uygulanmaktadır. Bu mücadelemize destek vermek amacıyla vergi cezalarının artırılmasına yönelik hükümler de yeni kabul edilen kanunda yer almaktadır. Bu kapsamda, vergi mahremiyeti nedeni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak mükellef bazında detaylı bilgi paylaşılması mümkün olmamakla birlikte, haberlere konu olan mükellefler arzu ederlerse kendileriyle ilgili açıklama yapabilirler. Vergide adalet, etkinlik ve kazanca göre vergileme, politikalarımızın ana unsurudur."

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (9)

Dağıstan:

Benim anladığım , Türk İş Adamı kendi parasıyla yatırım yapmaz ,kendine harcar. Uygun kredi bulursa yatırım yapar ama kendi cebinden katkı yapmaz. Vergi ödemeye sıra gelince de kredi borcum var deyip kendini borçlu gösterir , vergi ödemez. Ben olsam öyle yapardım...

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Haydar Ağırbaşlı:

güzel yorum

yanıt3
yanıt0
Kurt Savaş:

sanatcılar ve sporcuları unutmamak lazım

yanıt0
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Emin Alıç:

%10 çokmuş üzüldüm şimdi. İşçisi memuru % 27 vergi öderken şirketlerin % 10 dan başlayarak vergi ödemeleri süpermiş. Yaşasın Memonun vergi adaleti

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Name:

Kim inanır?

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Mehmet Saksak:

Kadir ??

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Ali Teke:

Açıkla görelim , benim ödediğim vergi bile büyük ölçekli firmalardan daha çok , şeffaf olarak herkes açıklasın yerse tabiiii

13
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Anty-Partizan:

Fransa Kuzey Afrikayi Somurur,Ispanya Guney Amerika yi Somurur, Portekiz Brezilya yi Somurur, Ingiltere Butun Dunya yi Somurur..Benim Ulkem de 80 % Kendi Halkini Somurur, 20 % si de Devletimizi Somurur..

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ATM lere Eposta Eklenirse Telefonsuz Yaşayabiliriz:

Para çok zor bir şeydir. İnsan hasta veya yaşlı olunca.. para ile uğraşmak istemiyor çünkü hem hırsızlar parayı istiyor hemde para nın üzerinde kirler olabilir.

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