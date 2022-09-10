Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat Uygulaması, 1,3... Güncel Haberler Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat Uygulaması, 1,3 trilyon liralık hacmi geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat Uygulaması, 1,3 trilyon liralık hacmi geçti." Güncel Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya Güncel Haberler

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