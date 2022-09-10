Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat Uygulaması, 1,3...
Güncel Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat Uygulaması, 1,3 trilyon liralık hacmi geçti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat Uygulaması, 1,3 trilyon liralık hacmi geçti."
Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Güncel