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Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik

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Bakan Şimşek, Türkiye'nin dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu. Dış finansman kuruluşlarından, ülkedeki kurumlara proje finansmanı kapsamında kaynak sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, son olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) deprem bölgesi için açıkladığı 1,5 milyar avroluk finansman paketi kapsamında 500 milyon avroluk desteğe yönelik mutabakat zaptının imzalandığını anımsattı.

3 PROJE İÇİN DESTEK SAĞLANDI

EBRD'nin ardından Dünya Bankasından da 3 proje için destek sağlandığı bilgisini veren Şimşek, " Türkiye'nin ekonomi yol haritasına duyulan güven, dış kaynak akışının bu yıl da tüm hızıyla sürmesini sağladı. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz verimli işbirliği kapsamında 3 ayrı proje finansmanı için 1,5 milyar dolar temin ettik. Söz konusu kaynak, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi amaçları için kullanılacak." diye konuştu.

"EKONOMİK BÜYÜKLÜK 1 MİLYAR DOLARI GEÇECEK"

Şimşek, finansmanı Dünya Bankasından sağlanacak yaklaşık 1,5 milyar dolar tutarındaki 3 projenin Bankanın İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığına dikkati çekerek söz konusu projelere ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda ilk olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) tarafından yürütülecek "Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi" kapsamında TKYB ve TSKB'ye yaklaşık 697 milyon dolar kaynak sağlanacağını belirten Şimşek, "Projeyle şirketlerin güneş panelleri ve batarya yoluyla elektrik depolama sistemlerine yönelik yatırımları desteklenecek. Böylece oluşturulacak ekonomik büyüklüğün 1 milyar doları geçmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

400 MİLYON DOLAR TUTARINDA KREDİ SAĞLANACAK

Şimşek, böylece yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilerek Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin destekleneceğine dikkati çekerek, "İkinci olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülecek 'Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' için yaklaşık 400 milyon dolar tutarında kredi sağlanacak. Projeyle yeşil geçişten olumsuz etkilenmesi beklenen sektörlerin desteklenmesi hedefleniyor." dedi.

"DÜNYA BANKASI İLE İŞBİRLİĞİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Şimşek, son olarak TKYB tarafından yürütülecek "Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltım Projesi" için TKYB'ye 200 milyon avro ve 200 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 416,7 milyon dolar tutarında kredi sağlanacağını bildirdi. Şimşek, şunları kaydetti; "Projeyle KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanarak daha yeşil üretim sistemlerine geçişleri desteklenecek. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda gerekli enerji dönüşümünün gerçekleştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve kapsayıcı yeşil dönüşümün sağlanması için Dünya Bankası ile güçlü işbirliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Cari dengeyi gözetirken kaynaklarımızı daha üretken ve verimli alanlara yönlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Bankası Ekonomi Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Cevap :

Zamanında imf ye laf yapanlar dünya bankası adı altında para alır olmuşlar. Adı da kaynak olmuş yersen. :))

125
14
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

bu Cumhuriyeti darülharp olarak görenler müslüman kılığına bürünmüş kafirlerdir bunlar ülkenin ayaklarına her zaman çelme takıp vatana ihanet eden satılmışlardır

yanıt0
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Ibrahim Çetin:

Faize para aldık türkiyeyi borca soktuk asla imf den falan para almıyoruz

98
10
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Güray Dilli :

Kontrolü istemeyen sonunda ona muhtaç olur...

yanıt7
yanıt1
Hakan Güzeldal:

Gelen kaynağın nereye gittiği belli. Hepsi yancılara doğru gidiyor. Yan gelip yatarak sadece ATM’den aylık parasını çekip doya doya harcayan yandaşlara.

71
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hakan sorgular:

kapı kapı dolaşıyoruz resmen dilenci konumunda türkiye :(

58
9
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Abdullah KARAMAN:

heyyy yavrum heyyy

46
3
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GÖKHAN UZUNALİ :

Ankara'da bir AVM'de uçan balon ! bildiğiniz uçan balon 250 lira. Bide yazıyla yazayım İKİYÜZ ELLİ LİRA. Ne anlatıyorsunuz sayın bakanım ne ?

44
4
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Snn Aksu:

Sende ucmayan balon al abi dert ettiğin şeye bak

yanıt18
yanıt9
TT:

Gırtlağa kadar borçluyuz zaten, hala borç almanın mantığı nedir? Bu sevindirici bi haber midir...Yazık...

21
3
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