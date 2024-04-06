Hayvanlara yapılan vahşete hapis cezası talebi

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İkinci Başkanı Haydar Özkan, hayvana yapılan vahşetin insana yapılan vahşetin ilk adımı olduğunu belirterek, hayvanlara eziyet edenlere hapis cezası verilmesi talebinde bulundu.

HAYKONFED üyeleri ve hayvan severler, Etimesgut ilçesinde 6 kedi yavrusunun başları ve patileri kesilerek öldürülmesine tepki göstererek olayın gerçekleştiği bina önünde basın açıklaması yaptı.

Özkan, grup adına yaptığı açıklamada, yavru kedilere bunu yapan kişi veya kişilerin "insan" olmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Hayvanlara eziyet edenlere hapis cezası verilmesi talebinde bulunan Özkan, "Hayvana yapılan vahşet insana yapılan vahşetin ilk adımıdır. İkincisi insandır. Bu tür zalimleri, bu tür vicdansızları durdurmanın yolu yatarı olan hapis cezasıdır." dedi.

Trol hesaplarca hayvanlara karşı kin ve nefretin yayıldığını öne süren Özkan, hayvanlar üzerinden ülkede kaos çıkarmak isteyen bu hesapların bir an önce belirlenerek durdurulmasını talep ettiklerini söyledi.

Özkan, "Bu noktada adaletimizi göreve çağırıyoruz. Kanun yapıcılarımızı göreve çağırıyoruz. Cezaların yetersizliğini düzeltmeleri için kendilerini göreve çağırıyoruz." diye konuştu.