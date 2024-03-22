Havza OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

Havza Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Havza OSB idari binasındaki toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasbi Altuntaş katıldı.

Toplantıda yer tahsisleri, yeni yer tahsisi talepleri, Havza OSB'ye doğal gaz arzı, devam eden yatırımların durumu, alan genişletme çalışmaları ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantı sonrası Tavlı ve beraberindekiler, Havza OSB'de üretim yapan bir firmayı gezerek firma yetkilileri Orhan ve Oğuzhan Memiş'ten çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.