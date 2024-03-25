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Havza Anaokulu'ndan Yardım Koli Kampanyası

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Havza ilçesinde değerler eğitimi kapsamında anaokulu öğrencilerine paylaşma ve yardımlaşmayı öğretmek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kolisi kampanyası başlatıldı.

Havza Anaokulu'nda, "ramazan paylaşmaktır" sloganı ile başlatılan kampanyada, anaokulu öğrencilerinin velileri ve okul idaresinin katkısı ile 30 yardım kolisi hazırlandı.

Okul Müdürü Hasan Geyik, 6 şubede 122 öğrencinin okullarında eğitim gördüğünü belirterek, "Değeriler eğitimi kapsamında başlatmış olduğumuz kampanyada 30 koliye ulaştık. Okul idaremizce belirlenen ailelere bu yardımları ulaştıracağız. Çocuklarımızın ve velilerimizin hayırları gerçek yerlerine ulaşmış olacak. Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan ramazan ayında bu duyguları öğrencilerimize en iyi şekilde öğretmenin gayreti ile başlattığımız bu kampanyamıza destek veren tüm velilerimize katkılarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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