Havuza düşen ineği vatandaş kurtardı - Haberler

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Havuza düşen ineği vatandaş kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Güncel
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Havuza düşen ineği vatandaş kurtardı Elazığ'da havuza düşen ineği vatandaş kurtardı.

Havuza düşen ineği vatandaş kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da havuza düşen ineği vatandaş kurtardı.

Olay Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şituşağı köyünde Paşa Görez'e ait inek otladığı esnada su dolu havuza düştü. Havuzdan ses geldiğini fark eden Mehmet Balin isimli vatandaş, havuza doğru gittiğinde ineğin suda olduğunu gördü. Bunun üzerine Balin, ineği kendi imkanları ile çekerek havuzdan çıkardı. İneğin sahibi Görez, Balin'e teşekkür etti.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kayıt edildi.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Baskil Elazığ Güncel Haberler

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