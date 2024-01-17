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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu

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Terzihöyük Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekibi, cesedi çıkardı. Bir erkeğe ait olan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Terzihöyük Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekibi, cesedi çıkardı.

Bir erkeğe ait olan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Adli Tıp Kurumu İtfaiye Hatay Olaylar Adli Tıp 3.Sayfa Güncel Haberler

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