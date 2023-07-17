Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangında 7 ev ve 4 araç yanarak hasar gördü

Hatay'ın Belen ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangından en çok etkilenen Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerinde ilk belirlemelere göre 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. Soğukoluk Mahallesi'nde evi yanan vatandaşlardan Sami İşcan, yangın başladığında şans eseri evde olmadığını ancak haber alır almaz eve gittiğini söyledi. Evine gittiğinde aracının ve evinin yandığını görünce eve giremediğini belirten Sami İşcan, Akşam 22.00'ye kadar yangın yerinde bekledim, daha sonra bölgeden ayrıldım. Sabah geldiğimde evim ve aracım kül olmuştu. İçeride hiçbir şey kalmamıştı dedi.

'CİĞERLERİMİZ YANMIŞ'

Nilgün Duman da yaz aylarında serin olduğu için Soğukoluk Mahallesi'nde yaşadıklarını belirterek, Yangının çıktığı saat 14.00'te hemen müdahale başladı ancak aşırı sıcak ve rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. Tahliyeler başlayınca biz de İskenderun'a gittik. Sabah saatlerinde de geri geldik. Gördük ki ciğerlerimiz yanmış diye konuştu.

'DEPREM ANLARINI BİR DAHA YAŞADIK'

Nilgün Duman'ın eşi Reşit Duman ise yangının ilk başta çok küçük bir alanı kapladığını ve bu yüzden tedirgin olmadıklarını ancak yarım saat içerisinde alevlerin yükselerek her yere yayılıp alev topuna döndüğünü anlattı. Duman, Çok kötü olduk. Deprem anlarını bir daha yaşadık ifadelerini kullandı.