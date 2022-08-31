Hatay gündem haberleri... Hatay'da zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
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Gelen Hatay haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde, zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde, zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harbiye Mahallesi'nde S.Y. ve N.Y'nin zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zeytin bahçesinde 527 kök Hint keneviri ve 2 kilo 200 gram esrar ele geçirdi.
Bahçe sahipleri S.Y. ve N.Y. gözaltına alındı.