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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, 1 gün boyunca süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 1 gün boyunca aralıksız devam eden çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 16 Mayıs Pazar günü saat 13.57'de Belen ilçesine bağlı Soğukoluk yayla bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan yangın, 1 gün aralıksız süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ise devam ediyor. Yangına 5 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz, 13 su tankı ve 300 personel müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Güncel

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