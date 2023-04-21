HATAY'DA YARALI HALDE BULUNAN KIZIL ŞAHİN OSMANİYE'DE TEDAVİ ALTINA ALINDI

HATAY'da yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl şahin, Osmaniye'de tedavi altına alındı. Çekilen röntgen filminde, vücudunda 3 adet av tüfeği saçması bulunan kuşun sağ kanadı sabitlenip, yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tedavisinin süreceği kaydedildi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), 3 tim halinde ülkenin çeşitli noktalarında hayvan hakkı savunmak için bayram tatilinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Almanya'nın en büyük hayvan hakkı savunucu kuruluşlarından olan Veto ve Notpfote ile deprem bölgesinin merkezlerinden birisi olan Hatay'da 15 gündür arama kurtarma faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bölgede yaralı, güçten düşmüş veya trafik kazalı sağlık problemi yaşayan tüm sokak canları Osmaniye'deki HAYTAP Tedavi Merkezi'nde ilk müdahaleleri ve ortopedik cerrahi operasyonlardan sonra, hayati tehlikeye atlatan canlar buradan toplu bir şekilde HAYTAP alt derneklerinden Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneğinin özel barınağına transfer edilecek. Buradan da titrasyon testleri ve resmi işlemlerden sonra Notpfote ve Veto öncülüğü ile Almanya'da sahiplendirilmek üzere transferleri sağlanacağı kaydedildi.

TEDAVİYE ALINDI

Bu çalışmalar planlandığı şekilde sürdürülürken, ateşli silah yaralanması bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl şahin, HAYTAP ekiplerince ilk müdahaleleri sonrasında Osmaniye'ye transfer edildi. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan kuş, veteriner hekim Ali Laçinbala tarafından ameliyata alındı. Kızıl şahinin kopmak üzere olan sağ kanadı, kurtarıldı. Yaralı Kuşun, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)