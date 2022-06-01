Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ve Erzin ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ve Erzin ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 3 kilo 900 gram esrar, 78,2 gram sentetik uyuşturucu, 244 uyuşturucu hap, tüfek ve 7 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler R.A. ve M.E. gözaltına alındı.
AA / Burak Milli - Güncel