Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ve Erzin ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ve Erzin ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 3 kilo 900 gram esrar, 78,2 gram sentetik uyuşturucu, 244 uyuşturucu hap, tüfek ve 7 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler R.A. ve M.E. gözaltına alındı.

AA / Burak Milli - Güncel

Uyuşturucu İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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