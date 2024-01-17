Hatay'da sel sonucu evin istinat duvarı otomobilin üzerine çöktü
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Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Babatorun Mahallesi'nde aşırı yağışların ardından oluşan sel nedeniyle bir evin istinat duvarı, park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Babatorun Mahallesi'nde aşırı yağışların ardından oluşan sel nedeniyle bir evin istinat duvarı, park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel