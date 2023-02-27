Hatay'da plastik fabrikasında yangın (3) Güncel Haberler KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde narenciyeciler için plastik kasa üreten fabrikada çıkan yangın, çevre illerden gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle tamamen kontrol altına alındı. KONTROL ALTINA ALINDI Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde narenciyeciler için plastik kasa üreten fabrikada çıkan yangın, çevre illerden gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Can ÇELİK- Anıl ATAR/HATAY, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Antakya Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da plastik fabrikasında yangın (3) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.