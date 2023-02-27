Hatay'da plastik fabrikasında yangın (3)
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KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde narenciyeciler için plastik kasa üreten fabrikada çıkan yangın, çevre illerden gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle tamamen kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde narenciyeciler için plastik kasa üreten fabrikada çıkan yangın, çevre illerden gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Can ÇELİK- Anıl ATAR/HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel