Hatay'da kömür yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
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Hatay'da TEM otoyolu Payas Kavşağı'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün virajı alamayan kömür yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da sürücüsünün virajı alamadığı kömür yüklü tır devrildi, kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM otoyolu Payas Kavşağı'nda meydana geldi. 42 yaşındaki Lazgin Y. idaresindeki 06 DFH 724 plakalı tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrildi. Kazada, tırın dorsesinde yüklü tonlarca kömür yola saçılırken sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yol, kömürün toplanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel