Hatay'da hapis cezası bulunan 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dörtyol ilçesinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. ve M.A.T. yakalandı.
Ekipler çalışma kapsamında, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan aranan Z.Ü'yü gözaltına aldı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, Z.Ü. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.