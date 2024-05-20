Hatay'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya, Defne, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalar yapıldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Hatay'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Antakya, Defne, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.