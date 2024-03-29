Üye Girişi
Haberler

Hatay'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 27-28 Mart'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya, İskenderun ve Belen ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 25 kişi yakalandı.

Yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı belirlenen A.D. ve N.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklu 25 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Hatay Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süleyman Yalvaç kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yalvaç Belediye Başkan adayı Süleyman Yalvaç kaç yaşında, nereli? Tamer Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Şarkikaraağaç Belediye Başkan adayı Tamer Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhterem Arslan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Sütçüler Belediye Başkan adayı Muhterem Arslan kaç yaşında, nereli? Sami Eroğlu kimdir? Memleket Partisi Yozgat Bahadın Belediye Başkan Adayı Sami Eroğlu Kaç yaşında, nereli? Seçimden sonra dolar yükselir mi? Dolar ne kadar olacak, artar mı? Burhan Karakoç kimdir? Memleket Partisi Sivas Sarıkışla Belediye Başkan Adayı Burhan Karakoç Kaç yaşında, nereli? İdil Özkan kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı İdil Özkan Kaç yaşında, nereli? Sultanbeyli Belediyesi hangi parti? Sultanbeyli Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçları! Selahattin Baygın kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Cide Belediye Başkan Adayı Selahattin Baygın Kaç yaşında, nereli? Gökhan Erinkarlı kimdir? Zafer Partisi Isparta- Senirkent Belediye Başkan adayı Gökhan Erinkarlı kaç yaşında, nereli? Salim Özmen kimdir? Zafer Partisi Isparta- Keçiborlu Belediye Başkan adayı Salim Özmen kaç yaşında, nereli? Fatih Erbakan İstanbul'dan adaylarını çekiyor mu? Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şartı ne? Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı ne zaman? Cübbeli Ahmet hangi partiler için oy vermek caiz değildir dedi? Cübbeli'ye göre hangi partiye oy vermek caiz değil? Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın son durum ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title