Hasyurt Tarım Fuarı, 7 yıl aranın ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin ilk tarım fuarı olarak nitelendirilen Hasyurt Tarım Fuarı, 7 yıl aranın ardından 25'inci kez Antalya'nın Finike ilçesinde açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret Borsası, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Finike ve Kumluca yerel yönetimlerinin iş birliğiyle düzenlenen fuarın teması "Eski yerinde yeni yüzüyle" olarak belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya'nın tarımın başkenti olduğunu söyledi. Böcek, ulusal ve uluslararası alanda tarım sektöründeki paydaşların bir araya gelmesine öncülük eden ve tarıma ivme kazandıran fuarları önemsediklerini ifade etti.

Fuarın en son 2014'te düzenlendiğini belirten Böcek, çiftçileri yeniden Hasyurt Tarım Fuarı'nda buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Fuarda, tohum, fide, gübre ve seracılık alanında faaliyet gösteren 70'in üzerinde firmanın 4 gün boyunca tek çatı altında üreticilerle bir arada olacağını söyleyen Böcek, çiftçilerin burada yeni hizmet ve ürünleri tanıma fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Türkiye'de örtü altı yetiştiriciliğinde Antalya'nın ilk sırada yer aldığını belirten Böcek, şunları kaydetti:

"Ürettiğimizi marka haline getirmeli, tanıtmalı ve pazarlamalıyız. Finikeli, Kumlucalı, Demreli, Kaşlı, Elmalılı hemşerilerim olarak yöremizi bir seracılık merkezi haline getirdiniz. Bu bölgede tarımsal faaliyette bulunan 100 binin üzerinde vatandaşımız var. Antalya nüfusunun yarısı tarımla geçinmekte. Allah'ın bize bahşettiği bu verimli toprakları ve iklim avantajımızı ekonomik bir değere dönüştürüyoruz. Antalya, tarımda ülkemizin ihtiyacının yüzde 50'ye yakınını karşılamakta."

Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da Türkiye'nin ilk tarım fuarını uluslararası platforma taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Fuarın tarım sektörünün buluşma noktası olacağını dile getiren Çandır, "Tarımdaki yenilikler, tarımdaki gelişmeler gerek akademik kadrolar gerek konusunda uzman ekonomist ve sektör paydaşlarıyla fuarda gündeme gelecek." dedi.

Finike Kaymakamı Zafer Sağ, fuarın devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de 1992 yılında yaklaşık 30 firmayla okul bahçesinde bir dönüm alanda düzenlenen hayata fuarı, uluslararası ölçeğe taşımak için gerekli çalışmaları yürüteceklerini bildirdi.

Açılış töreninde fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket verildi. ???????Fuara katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ile vatandaşlar, stantları gezdi.

Çeşitli paneller ve etkinliklerin düzenleneceği fuar, 14 Mayıs'a kadar devam edecek.