Hasankeyf'te AK Parti seçim lokali açıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf'te önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Tarihi yapıların korunarak yeni bir ilçenin kurulduğunu belirten Nasıroğlu, ilçenin önemli bir turizm merkezi olacağını kaydetti.

"12 bin yılık tarihi geçmişe sahip birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu kadim ilçemizin turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olması için elimizden geleni yapacağız. İleride Hasankeyf'in, önemli bir tarihi ve turistik merkez olma aşamasında çok iyi bir yere geleceğine inanıyoruz." diyen Nasıroğlu, ilçenin tarihi ve kültürüyle geleceğe umutla baktığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından lokalin açılış gerçekleştirildi.