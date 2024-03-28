Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ihalesi yapılan Hasankeyf Özel İdare binasının yer tespit çalışmaları tamamlandı.

Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in destekleriyle ihalesi yapılan Özel İdare binasının yer tespit çalışmalarının tamamlandığı ve en kısa sürede yapımına başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, ilçeye kazandırılacak binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür edildi.