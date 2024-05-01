Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, emekçilerin ülkenin büyümesi ve ilerlemesi için önemli bir rol oynadığını belirterek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
İmrak, mesajında, emekçilerin ülkenin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay aldıklarını belirtti.
Kaymakam İmrak, alın teri döken işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiğini kaydetti.