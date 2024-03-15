Üye Girişi
Haberler

Hasankeyf ilçesine bağlı Irmak köyü yoluna fidan dikildi

Güncelleme:

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Irmak köyü yolunda 'Yeşil Kuşak Projesi' kapsamında ağaçlandırma çalışması başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar köylüler tarafından köy yoluna dikildi. Vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Irmak köyü yoluna fidan dikildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla 'Yeşil Kuşak Projesi' kapsamında Hasankeyf ilçesine bağlı Irmak köyü yolunda ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin dilen fidanlar köylüler tarafından köy yoluna dikildi.

Vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hasankeyf Batman Tarım Çevre Doğa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Nurdağı adayı Rukiye Kılıçkıran kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nurdağı belediye başkan adayı kim oldu? Ahmet Hancı kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Tortum Belediye Başkan adayı Ahmet Hancı kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Nizip adayı Erol Ongur kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nizip belediye başkan adayı kim oldu? Ali Sait kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Tekman Belediye Başkan adayı Ali Sait kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Karkamış adayı Oruç Fatih Erbilici kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Karkamış belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İslahiye adayı Bekir Yücel kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep İslahiye belediye başkan adayı kim oldu? Topyay Baysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Şenkaya Belediye Başkan adayı Topyay Baysal kaç yaşında, nereli? Selami Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pazaryolu Belediye Başkan adayı Selami Özer kaç yaşında, nereli? Ünsal Sertoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pasinler Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu kaç yaşında, nereli? Yusuf Kızıltaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Palandöken Belediye Başkan adayı Yusuf Kızıltaş kaç yaşında, nereli? Aytekin Kaltar kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Oltu Belediye Başkan adayı Aytekin Kaltar kaç yaşında, nereli? Mehmet Akyüz kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Oltu Belediye Başkan adayı Mehmet Akyüz kaç yaşında, nereli? Mehmet Çil kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Narman Belediye Başkan adayı Mehmet Çil kaç yaşında, nereli? Nevzat Karasu kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Köprüköy Belediye Başkan adayı Nevzat Karasu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - İspir Belediye Başkan adayı Mustafa Dağ kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title