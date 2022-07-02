Hamas, İsrail'in Gazze Kuşatmasını Kaldırma Çağrısı Yapan BM Raporunu Memnuniyetle Karşıladı

GAZZE, 2 Temmuz (Xinhua) -- İslami Direniş Hareketi (Hamas) Cuma günü, İsrail'in 2007 yılından bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı kuşatmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunan BM raporunu memnuniyetle karşıladı. Perşembe günü, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporunda, Gazze Şeridi'ndeki durumun, bu kıyı yerleşim bölgesine 15 yıldır uygulanan kuşatma sebebiyle "felaket" olduğunu kaydetti.

Raporda, "İsrail kuşatması yoksulluk ve işsizlik oranlarını dünyanın en yüksek düzeyine çıkararak ekonomiyi yok etti, Filistinlilerin büyük bir bölümü bunun altında ezildi ve yüzde 50'den fazlası uluslararası yardıma bağımlı hale geldi" ifadeleri kullanıldı. OCHA, "Gazze kuşatması, BM Güvenlik Konseyi'nin 1860 sayılı kararı uyarınca tamamen kaldırılmalı" dedi. Rapor, İsrail kuşatmasının derhal kaldırılması, Filistin ekonomisine zarar veren tüm kısıtlamaların kaldırılması ve çatışmalarda yıkılan fabrikaların inşa edilerek yeniden açılması çağrısında bulundu. Hamas'ın Gazze Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, uluslararası toplumu "İsrail işgaline" son vermek için çalışmaya çağırdı.

Xinhua / Güncel