Hamaney: Halkın Geçim Meselesi Ülkenin En Önemli Sorunu

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki en önemli sorunlardan birinin "halkın geçim meselesi" olduğunu belirterek, hükümetin "piyasa disiplini" konusunda daha ciddi tedbirler alması gerektiğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve hükümet yetkililerini kabul ettiği toplantıda konuştu.

Halkın ekonomik ve geçim kaynakları alanında çok daha ciddi tedbirlerin gerekli olduğunu belirten Hamaney, "Sorunları çözerken dış gelişmeleri beklememeliyiz. Elbette herkesin bu konuda yerine getirmesi gereken bir görev var ancak düşmanın dayatmaya çalıştığı 'savaş veya barış' durumunu motivasyon, kararlılık, umut ve çalışma ve çaba ruhuyla aşmalıyız çünkü bu durum ülke için zararlı ve tehlikelidir." ifadelerini kullandı.

Hamaney, ülkedeki en önemli sorunlardan birinin "halkın geçim meselesi" olduğunu belirterek, hükümetin "piyasa disiplini" konusunda daha ciddi tedbirler alması gerektiğini belirterek, "Piyasayı öyle yönetin ki, insanlar piyasanın terk edildiğini ve fiyatların farklı olduğunu hissetmesin çünkü bu his insanların moralini bozuyor." şeklinde konuştu.

Petrol üretiminin artırılması ve çeşitlendirilmesi talimatı

Konuşmasında, ülkedeki ulusal birliğin güçlendirilmesi ve korunmasının önemini vurgulayan Hamaney, "Bunların en önemlisi, söz ve eylemde oluşturulup güçlendirilmesi gereken ulusun ruhu, motivasyonu, birliği ve umududur ve bunların zayıflaması önlenmelidir." dedi.

Hamaney, petrol üretiminin de artırılması gerektiğini belirterek, ülkenin petrol endüstrisindeki eski yöntem ve ekipmanların yenilenmesini istedi.

İran lideri, petrol ihracatı alanında da daha fazla hareketliliğe ihtiyaç olduğunu ve petrol müşterilerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması gerektiğini kaydetti.

"Ülkeler, siyonist rejimle ticari ve siyasi ilişkilerini tamamen kesip onu izole etmeli"

Gazze'de soykırımını ve bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail sorununa ilişkin ise Hamaney, "Bu suçlar Amerika gibi bir gücün desteğiyle işleniyor olsa da bu durumla başa çıkmanın yolu kapalı değildir. Bu rejimi protesto eden ülkeler ve özellikle İslam ülkeleri, siyonist rejimle ticari ve siyasi ilişkilerini tamamen kesip onu izole etmelidir." diye konuştu.

Hamaney, İsrail'i "dünyanın en çok nefret edilen ve tecrit edilen rejimi" olarak nitelendirerek, "Siyonistlerin işlediği suçların ve vahşetin boyutu gerçekten dehşet verici. Utanç duymuyorlar ve yaptıklarından açıkça bahsediyorlar. Bu durdurulmalı." dedi.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı ve hükümet yetkililerini, İsrail ile hazirandaki 12 günlük savaştaki çalışmaları konusunda öven Hamaney, Pezeşkiyan'ın geçen hafta Çin'e yaptığı ziyaretin "ekonomik ve politik alanda önemli zeminler hazırladığını ifade etti.

"Elektrik kesintileri için halktan özür dilemeliyiz"

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ülkedeki enerji krizinin çözülmesi için yaptıkları çalışmalardan bahsetti ancak henüz bu sorunun çözülmediğini belirterek, "Elektrik kesintileri için halktan özür dilemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ulusal birliğin korunmasının hükümetin önemli gündemlerinden olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Hepimiz birlik olursak hiçbir güç İranlıları dize getiremez ve tıpkı son dayatılan savaşta olduğu gibi halkın empatisi düşmanı umutsuzluğa sürükledi, halkın desteğiyle tüm sorunların üstesinden gelinebilir." dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, Türkiye, Rusya, Çin, Irak ve bazı Avrasya ülkeleriyle önemli mutabakat ve anlaşmalara varıldığını ve hem kendilerinin hem de bu ülkelerin bu mutabakatları hayata geçirmeye kararlı olduğunu söyledi.