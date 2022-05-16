Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül - Haberler

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi, flütist besteci Hakan Halit Turgay'ın, "Dünyanın 7 Harikası" arasında kabul edilen Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi'ne atıfla bestelediği "Ege Fısıltıları" eseri, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki yarışmalarda birincilik ödülü aldı.

Uluslararası bir yarışmayı kazanarak, yüksek lisansını İngiliz hükümetinin verdiği bursla Kraliyet Müzik Akademisi'nde yapan ve eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönerek, genç müzisyenler yetiştiren Turgay, 2004'ten beri Anadolu topraklarından beslenen, geleneksel tınıların yer aldığı eserler besteliyor.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 20 yıl ders veren, 4 yıl Mersin Üniversitesinde görev yapan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin açılmasıyla müzik öğretimi çalışmalarını burada sürdüren Turgay, bir gelenek oluşturmak için mezun olan öğrencilerine özel eserler besteliyor.

Dünyanın 7 harikasından biri kabul edilen Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi ile bu mozelenin British Museum'da sergilenen parçalarının Türkiye'ye iadesi için Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İngiliz yetkililere yazdığı, "Mozolenin, değerini ancak Bodrum'un masmavi gökyüzünde bulacağı" ifadelerinin yer aldığı mektuptan esinlenen Turgay, Ege Fısıltıları adlı bir eser besteledi.

Eser, Ulusal Amerikan Flüt Derneğinin Uluslararası Bestecilik Yarışması'nda, Flüt-Piyano Kategorisi'nde birincilik ödülüne ve İngiliz Flüt Derneğinin, En İyi Siyahi, Asyalı ve Azınlık Etnik Besteci Eseri Performansı Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül motivasyonuyla yeni eser besteledi

Flütist besteci Hakan Halit Turgay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik çalışmaları kapsamında, "Türk Çayı Caz Süiti" ve "Benim Adım İstanbul" adlı albümlerinin bulunduğunu, Mersin Flüt Konçertosu'nu bestelediğini söyledi.

Tüm eserlerinin uluslararası dijital müzik marketlerde yer aldığını anlatan Turgay, öğrencisi Ece Selin Yüksel için bestelediği Ege Fısıltıları adlı eseriyle Amerikan ve İngiliz Flüt Derneklerinin dünya çapında düzenlediği yarışmalardan ödülle döndüğünü belirtti.

Turgay, ülkenin kültürel değerine bir katkıda bulunmanın heyecanını yaşadığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ödülle birlikte motivasyon sağlıyorsunuz ve çalışma azminiz gelişiyor. Günde 1,5- 2 saat bilgisayar başında nota yazıyorsanız bunu 3-4 saate çıkarıyorsunuz. Bunun arkasından gelen Akdeniz Rapsodisi adlı eserimi flüt, piyano ve orkestra için yazdım. Eser, Bodrum'da büyük beğeniyle dinlendi. Büyük mutlulukla ve keyifle çaldığımız bu eser, bu motivasyonun ortaya koyduğu enerjiyle ortaya çıkan yeni bir eserdi."

-"Uluslararası alanda geleneksel öğelerle yer almamız gerek"

Turgay, son yıllarda özellikle geleneksel sanatların, yöresel değerlerin ön planda olduğunu, pek çok yeni bestecinin, yorumcunun bunları harmanlayarak sunumlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Uluslararası alanda, ulusal değerlerden edinilen geleneksel öğelerle yer alınması gerektiğini vurgulayan Turgay, "Benim müziğimdeki temalara veya tematik malzemeye bakarsak tamamen Anadolu topraklarından beslendiğimiz açık şekilde görülmektedir." diye konuştu.

Besteci Hakan Halit Turgay, Ege Fısıltıları'nın, mozolenin parçalarının Türkiye'den götürülmesini ve neden geri getirilmediğini sorguladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Akdeniz Rapsodisi, Gilindire Mağarası'nı, Toroslar'daki bir kış gece yarısını anlatır. Mersin Flüt Konçertosu'nda, Kleopatra Kapısı, Silifke'nin kaşığı ve portakal bahçeleri betimlenir. Ben ülkemde çok zengin bir ortamda yaşadığımı düşünüyorum ve bu zenginliği de dünyanın öğrenebilmesi için sanatın çok güzel bir araç olduğu inancındayım."

Turgay, Muğla Flüt Konçertosu'nda da Knidos'a, Kerimoğlu Zeybeği'ne yer verdiğini belirterek, "Hem ritimsel ögelerin ön plana çıktığı hem de ezgisel olarak içimizde hala yaşatabildiğimiz eserlerimizi kayıt altına alıp bunları dünyada vitrine çıkarmak, dijital platformlarda gösterebilmek arzusundayım." dedi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde değerli hocaların ve yorumcuların bir araya geldiğini bunun da öğrencilerin vizyonunu geliştirdiğini ifade eden Hakan Halit Turgay, bu yapılanmanın üzerinde yarattığı heyecandan dolayı Ankara'da çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi.