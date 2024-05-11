Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Şehit Annelerini Ziyaret Ederek Günlerini Kutladı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit annelerini ziyaret etti, günlerini kutladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, beraberindeki personelle Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehit annelerinin gününü kutlayan Çarıkcıoğlu ve beraberindeki personel, aile bireyleriyle bir araya geldi.