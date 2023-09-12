Hakkari'de İlköğretim Haftası kutlandı

Hakkari'de İlköğretim Haftası, tören ve etkinliklerle kutlandı.

Valilik önündeki tören İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu.

Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu bahçesinde devam eden programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, çocukların yüzündeki neşe ve heyecanı görünce geleceğe dair umutlarının katlanarak arttığını söyledi.

Kentte 70 binin üzerindeki öğrenci ve 4 bin 900 öğretmenin, bu hafta 413 eğitim kurumunda eğitim yaşamına devam edeceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bize düşen öğrencilerimizin güven içinde okula gelip eğitimini aldıktan sonra aynı şekilde ailelerine ulaşmalarını sağlamak. Öğretmenlerimiz bu süreçte çocuklarımıza ışık olup yol gösterecek. Hayatımızda birçok değerli anlar vardır. Geriye dönüp baktığınızda unutamadığınız isimler arasında en değerli şey öğretmenler. Bizler çocuklarımızın yollarının aydınlanması için, merhamet ve sevgiyle büyüyerek ülkemizin yarınları olması için her türlü desteği sağlamak amacıyla 24 saat esasıyla buradayız. Ailelerin de bu süreçte sorumluluk alması çok önemli."

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz da tüm ülkede olduğu gibi kentte de yeni eğitim öğretim yılının coşkusunun yaşandığını dile getirdi.

Tüm okullarda gerekli önlemlerin alındığını, okulların eğitim öğretime hazır hale getirildiğini belirten Yılmaz, "1694 araçla 18 bin 290 öğrencimizin taşınması ve sıcak yemekle ilgili işlemleri tamamlanmış, merkez ve ilçelerimizde 1 milyon 130 bin ders kitabı devletimizin imkanları sayesinde eksiksiz şekilde öğrencilerimizin masalarına konulmuştur. Çocuk, zarif dokunuşlarla ileriye taşınan daima ilgi ve sevgi bekleyen nazlı bir çiçektir. O yüzden öğrencilerimizi her alanda yetiştirip gül bahçemizi donatmalıyız." diye konuştu.

8. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine çiçek verdiği programda, gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

Folklor ekibinin gösterisiyle son bulan programın ardından Vali Çelik, çocukları tebrik ederek fotoğraf çektirdi.

Programa, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, kurum amirleri, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.