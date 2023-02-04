HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

KAYSERİ'de, motosikletin hafif ticari araca çarptığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Necmetdin Çelebi (28), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çelebi, Hulusi Akar Camiİ'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çelebi'nin, 4 ay önce kaza yaptığı motosikleti ile sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öleceğimi bilsem ve tek çare sen de olsa ölümü seçerim, seninle aynı sevdaya düştüğüm günler için de kendimden özür dilerim" yazısı dikkat çekti.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Cep telefonu tamircisi Necmetdin Çelebi, idaresindeki 38 AGP 963 plakalı motosiklet ile Enes Kaan Talay yönetimindeki 38 HU 874 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı motosiklet sürücüsü Çelebi, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ana yolda seyir halinde olan motosikletin, bir süre sağ şeritte park halinde durduktan sonra sola dönen hafif ticari araca çarptığı görüldü. Hafif ticari aracın sürücüsü Talay'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Hayatını kaybeden Çelebi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Çelebi'nin cenazesi Hulusi Akar Camine getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Çelebi'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çelebi, Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Çelebi'nin yaklaşık 4 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Çelebi'nin kaza yaptığı motosikletini paylaştığı fotoğrafta, 'Öleceğimi bilsem ve tek çare sen de olsa ölümü seçerim, seninle aynı sevdaya düştüğüm günler için de kendimden özür dilerim. Bana bu kalbi sen vermedin ama bana bu kalpsizliği sen öğrettin" dediği görüldü. (DHA)