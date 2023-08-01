Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç dereye uçtu ve 3 kişi yaralandı. Kazada araçtakiler sıkıştı ve kurtarma çalışmaları yapıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve araç çekiciyle çıkarıldı. Soruşturma devam ediyor.

Hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı

KONYA Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Beyşehir yönüne seyir halinde olan D.A. idaresindeki 35 KIJ 96 plakalı hafif ticari araç, Doğanbey Mahallesi yolu kavşağı yakınlarında Akköprü mevkiinde yoldan çıktı. Köprü korkuluklarının yanından dereye burnunun üzerine düşen araçtakiler bulundukları yerde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma, polis trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisindekileri sıkıştıkları yerden çıkarmak isteyen görevliler, etrafı söğüt ağaçlarıyla çevrili deredeki bazı ağaçları keserek yaralıları kurtarmaya çalıştı. Araçtaki yaralı sürücü ile yolcu olarak bulunan A.Ş. ve İ.K. adrese sevk edilen bir vincin de desteğiyle çıkarılarak ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Araç da vinç tarafından kaldırılarak dereden çıkarıldı ve çekiciye yüklendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.