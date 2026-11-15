Ha Long Körfezi'nde takı kalitesindeki incilerin fiyatı 5 bin doları aşıyor

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Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde deniz istiridyelerinde yetiştirilen inciler, bir yıldan beş yılı aşan süreye uzanan üretim sürecinin ardından takıya dönüştürülerek turistlerin beğenisine sunuluyor ve farklı ülkelere ihraç ediliyor.

Bölgede 30 yılı aşkın geçmişe sahip inci yetiştiriciliği, Japon uzmanlardan öğrenilen tekniklerle yürütülüyor. İstiridyenin içine yerleştirilen çekirdeğin zamanla sedef tabakasıyla kaplanmasına dayanan yöntemde, üreticiler uzun ve hassas bir yetiştirme sürecini takip ediyor.

İncinin oluşması için gereken süre, kullanılan istiridyenin türüne göre değişiyor. Deniz suyunda yetiştirilen istiridyelerin her biri inci vermediği gibi elde edilen ürünlerin tamamı da takı yapımında kullanılabilecek kaliteye ulaşmıyor. Bu durum, üretimde bekleme süresi kadar başarı oranını da önemli hale getiriyor.

İnciler, hasadın ardından parlaklık, renk, şekil, büyüklük ve yüzey düzgünlüğü gibi özelliklerine göre değerlendiriliyor. Mücevher olarak kullanılabilecek nitelikteki tek bir incinin fiyatı, kalitesine bağlı olarak 50 dolardan başlayıp 5 bin doların üzerine çıkabiliyor.

Körfezi ziyaret eden turistlerin ilgi gösterdiği inci tesislerinde, yetiştirme işleminin nasıl yapıldığı uygulamalı olarak anlatılıyor. Ziyaretçiler, deniz istiridyesinin içinde başlayan ve takıda kullanılabilecek bir inciye dönüşmesi yıllar alan süreci tanıma imkanı buluyor.

İnci yetiştiriciliği, turistik satışların yanı sıra ihracat ve istihdam açısından da bölgede ekonomik faaliyet oluşturuyor. Üretimin devamlılığı ise deniz suyunun temizliğine, sıcaklığına ve istiridyelerin sağlıklı biçimde gelişmesine bağlı bulunuyor.

Japon uzmanlardan öğrenilen yöntemle üretim

Ha Long Körfezi'ndeki Legend Pearl tesisinde ziyaretçilere inci yetiştiriciliğini anlatan tanıtım görevlisi Giang Huong, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede üretimin 30 yılı aşkın süre önce başladığını söyledi.

Japon uzmanların yetiştirme tekniklerinin bölgeye kazandırılmasında önemli rol oynadığını belirten Giang Huong, zaman içinde bu bilgi birikimini edindiklerini ve üretimi kendilerinin sürdürebildiğini ifade etti.

Giang Huong, kültür incisi üretiminde istiridyenin içine kabuk malzemesinden hazırlanan küçük, yuvarlak bir çekirdek yerleştirildiğini anlatarak, bu yöntemle istiridyenin bunu kabul etmesinin kolaylaştırılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Çekirdekle birlikte başka bir istiridyeden alınan küçük bir doku parçasının da kullanıldığını belirten Giang Huong, "Çekirdeği, başka bir istiridyeden aldığımız doku parçasıyla birlikte alıcı istiridyenin üreme organına yerleştiriyoruz. Çekirdek incinin şeklini belirlemek için kullanılıyor. Doku ise istiridyenin sedef salgılamasını ve çekirdeğin çevresini kaplamasını sağlıyor." diye konuştu.

Giang Huong, insan müdahalesiyle başlayan sürecin sonucunu bütünüyle kontrol edemediklerini vurgulayarak, istiridyenin biyolojik özelliklerinin, genetiğinin, suyun derinliğinin ve iklimin elde edilecek incinin niteliğini etkilediğini kaydetti.

Her istiridyeden inci elde edilemiyor

Yetiştirme süresinin istiridye türüne göre farklılaştığını belirten Giang Huong, Akoya türünde genellikle bir ila iki yıl, Güney Denizi ve siyah inci istiridyelerinde ise üç ila beş yıl beklendiğini söyledi.

Giang Huong, bazı durumlarda sürenin beş yılı da aşabildiğini kaydederek, incinin büyüklüğünde bekleme süresinin etkili olduğunu, ancak üretim süresinin istiridyenin yaşam süresinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini anlattı.

Bölgedeki üretimde her uygulamanın başarıyla sonuçlanmadığını belirten Giang Huong, "Ha Long Körfezi'nde başarı oranı yaklaşık yüzde 30 ila 40. Geri kalan istiridyelerin bir kısmı ölüyor. Bir kısmı yaşamaya devam etse de yerleştirilen çekirdeği kabul etmeyerek dışarı atıyor." dedi.

Giang Huong, bu nedenle yalnızca çekirdek yerleştirilen istiridye sayısına bakılarak elde edilecek inci miktarının belirlenemeyeceğini ifade etti.

"Fiyat incinin kalitesine göre değişiyor"

İncilerin değerinin tek bir ölçüte göre belirlenmediğini dile getiren Giang Huong, parlaklık ve yüzey düzgünlüğünün kalite değerlendirmesinde özellikle önem taşıdığını söyledi.

Renk, şekil ve büyüklüğün de fiyatı etkilediğini belirten Giang Huong, "Takıda kullanılabilecek kalitedeki bir incinin fiyatı yaklaşık 50 dolardan başlayıp 5 bin doların üzerine çıkabiliyor. Fiyat, incinin kalitesine göre çok değişiyor." diye konuştu.

Giang Huong, ziyaretçilerin gördüğü bölümün yetiştiriciliği tanıtmak amacıyla kullanılan bir alan olduğunu, üretimin körfezdeki üç çiftlikte gerçekleştirildiğini ifade ederek, her çiftlikte yaklaşık 20 ila 30 kişinin çalıştığını, bölgede daha küçük özel inci çiftliklerinin de bulunduğunu aktardı.

Kendi işletmelerinin üretim ve ihracatına ilişkin bilgi veren Giang Huong, "Ha Long Körfezi'nde üç inci çiftliğimiz var. Yıllık üretimimiz, takı yapımına uygun kalitede yaklaşık 200 ila 300 kilogram inci. ABD'ye, Avrupa'daki ve Asya'daki bazı ülkelere ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Giang Huong, Türkiye'ye ihracatlarının bulunmadığını belirterek, buna karşılık tesislerini ziyaret eden çok sayıda Türk turistin inci satın aldığını söyledi.

Deniz kirliliği ve iklim değişikliğinin yetiştiriciliği olumsuz etkilediğini ifade eden Giang Huong, istiridyeler için uygun çevre koşullarını korumanın giderek zorlaştığını dile getirdi.

Giang Huong, suyun temizliği ve sıcaklığının üretimde belirleyici olduğuna dikkati çekerek, "İstiridyeleri yetiştirmek için suyu temiz ve sıcaklığı uygun tutmak daha zor hale geliyor. Yetiştirme zorlaştıkça incinin fiyatı da yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA