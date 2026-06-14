GÜNDEM / 14 Haziran 2026

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Hukuk Vizyon Belgesi'nin açıklanacağı "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İş'te Yapay Zeka Mezuniyet Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD- İran arasında ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası'na, E Grubu'nda Almanya-Curaçao ile F Grubu'nda Hollanda-Japonya müsabakalarıyla devam edilecek.

(Houston/20.00/Dallas/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk etabında, dördüncü ve son karşılaşmasını Kanada ile yapacak.

(Ottawa/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Formula 1'de 2026 sezonunun 7. ayağı İspanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Barselona/16.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA