Güneydoğu'da hububat ve bakliyat hasadı bereketli geçiyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım kentlerinden Diyarbakır, Batman ve Mardin'de hububat ve bakliyatta hasat sezonu sürüyor.

Türkiye'de mercimek ve buğday üretiminde ilk sıralarda yer alan Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde tarlaya giren üreticiler, günün ilk ışıklarıyla biçerdöverlerle hasada başlıyor.

Üreticiler, mevsimsel yağışların etkisiyle verimde artış bekliyor.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, AA muhabirine, kentte bu yıl yağışların beklentinin çok üzerinde olduğunu, bunun da hububat üretimine olumlu yansıdığını söyledi.

Kentte hasadın sürdüğünü ifade eden Alan, "Mercimek hasadında yüzde 95, arpa hasadında yüzde 90, buğday hasadında ise yüzde 60'lara ulaşıldı. Mezopotamya Ovası'nın verimli topraklarına sahip Diyarbakır, Türkiye'de tarımda ilk 10 içerisinde, Türkiye tarımının birinci liginde." dedi.

Alan, verim konusunda çiftçilerin yüzünün güldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Diyarbakır, Türkiye'de mercimek üretiminde 2'nci, buğday üretiminde 4'üncü, arpada ise geçen yıl 18'inci sıradaydı. Bu yıl üretimimiz 103 binden 500 bin tonlara çıkınca ilk 8 il arasına gireceğimizi tahmin ediyorum. Geçen yıl 504 bin dekarlık alanda arpa ekildi, 103 bin ton üretim elde edildi. Çiftçilerimizin 2025 yılındaki yağış azlığından dolayı arpaya yönelmesiyle arpa ekimi yapılan alanda yaklaşık 400 bin dekarlık artış oldu. Bu yıla baktığımızda ise 971 bin dekarlık alanda toplam rekoltemiz yaklaşık 500 bin ton. Yüzde 400'ün üzerinde bir artış söz konusu. Buğday üretimimiz geçen yıla göre alan bakımından azalmış olmasına rağmen yağışların çok iyi olmasından dolayı üretimde çok ciddi bir artış söz konusu. Bir önceki yıl 2 milyon 960 bin dekarlık alanda ekim yapılmıştı. Bu yıl ise bu rakam 2 milyon 581 bin dekara düşmesine rağmen üretimimiz ton bakımından 743 bin tondan 1 milyon 161 bin tona çıktı. Bu da bizi çok sevindiriyor."

Alan, mercimekte ise ekim konusunda geçen yıla göre 138 bin dekarlık bir artış olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı "Münavebe" (ürün rotasyonu) projesinin bunda etkili olduğunu vurguladı.

Çiftçilerden Mehmet Demir, arpa hasadından sonra buğday hasadına başladıklarını belirterek, bu sene etkili olan yağışların olumlu etkisini gördüklerini söyledi.

Demir, "Verim bu sene yüksek. Geçen sene hiç hasat yapamadık kuraklıktan dolayı. Bu yıl ise iyidir çok şükür." dedi.

Faysal Bayhan ise 600 dönüm alanda mercimek, buğday ve pamuk üretimi yaptığını anlatarak, "Verimden memnunuz. Yağışlar çok iyi geldi." ifadesini kullandı.

Batman

Türkiye'de mercimek üretiminde üçüncü sırada yer alan ve geçen yıl 17 bin ton üretim yapılan Batman'da bu yıl yağışların da etkisiyle hasat bereketli geçiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, kentte 1 milyon dönüm alanda tarımsal üretim gerçekleştirildiğini söyledi.

Tarımsal üretimin önemli bir kısmını mercimeğin oluşturduğunu dile getiren Tuncer, 170 bin dekar alanda mercilek hasadının sürdüğünü belirtti.

Tuncer, "Bu sene ülkemizde yoğun yağışlardan dolayı birçok üründe olduğu gibi mercimekte de tarihi bir rekolte beklentisi içerisindeyiz. Geçen seneye göre yüzde 80 ila yüzde 100 dolayında rekolte artışı bekliyoruz." diye konuştu.

Diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi mercimek üretiminde de çiftçiye önemli destekler sağlandığını belirten Tuncer, "Bütün ilçelerimizde mercimek üretiyoruz. Son 5 yılda Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında mercimekte önemli projeler uyguladık. Yaklaşık 1000 ton kadar tohum desteğimiz söz konusu oldu. 30 milyon liraya kadar da destekleme yapmış olduk. Kuru tarım alanlarında mercimek üretimini sürdüreceğiz." diye konuştu.

Oymataş köyü muhtarı Mehmet Salih Tutar da bu yıl bin dönümlük bir alanda mercimek ekimi yaptığını, yağışlardan dolayı iyi bir rekolte beklediklerini söyledi.

Hasat için Diyarbakır'dan Batman'a giden biçerdöver operatörü Mehmet Emin Kılıç ise bölgede bu yıl mercimek hasadının bereketli geçtiğini belirtti.

Mardin

Mardin'de yaklaşık 3 milyon dekar alanda üretimi yapılan arpa, nohut ve mercimekte hasat gece gündüz devam ediyor.

Kentte toplandıktan sonra kamyonlara yüklenen ürünler, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezine götürülüyor. Hasattan geriye kalan ve üreticiye ek gelir getiren saman da kamyonlarla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, bu yıl geçen yıla oranla özellikle kuru tarım alanlarında iyi verim alındığını söyledi.

Yağışların verimi artırdığını dile getiren Öter, şunları kaydetti:

"Mardin'de 3 milyon dönüm arazinin yüzde 60'ında sulu tarım yapılıyor. Kuru tarım alanlarında geçen sene hasat hiç yapılmadı. Bu sene iyi bir sezon geçiriyoruz. Verimde herhangi bir sıkıntımız yok. Girdi maliyetlerine destek için vergi muafiyeti getirilmesiyle çiftçiler daha fazla üretim yapacaktır."

Kızıltepe ilçesinde çiftçi Nurullah Yiğit, sıcakların artmasıyla hasadı hızlandırdıklarını söyledi.

Yiğit, "Lisanslı depomuz da var. Buğdayımız lisanslı depoda 3 ay kalmıyor, hemen satılıyor. Her sabah biçerdöverlerin bakımını yapıp hasada başlıyoruz. Bazen sabaha kadar da biçim yapıyoruz. Bütün vatandaşlara sesleniyorum, sigara izmariti atmayalım, arazilerde ateş yakmayalım, bu konularda dikkatli olalım." dedi.

Biçerdöver operatörü Nurettin Demir ise hasadı gece gündüz sürdürdüklerini belirtti.

Kuru tarım alanlarından sonra sulu tarım alanlarında hasada başladıklarını anlatan Demir, hasat için gece gündüz çift vardiya ile çalıştıklarını ifade etti.