Güneydoğu'da 40 dereceyi aşan sıcaklar bunalttı; yollar boşaldı, süs havuzları doldu

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı halkı bunalttı. Kent merkezlerinde önceki günlere göre trafik yoğunluğu az olurken, sıcaktan bunalan çocuklar kendilerini süs havuzlarına attı, yetişkinler de park ve bahçelerde gölgelik alanları tercih etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde günlerdir etkili olan 40 derecenin üzerindeki sıcaklık, insanları bunalttı. Diyarbakır, Mardin'in Nusaybin ilçesi, Batman ve Şırnak'ın Silopi ilçelerinde şehir merkezlerindeki trafik yoğunluğu, önceki günlere göre daha düşük oldu. Sıcaklıkla beraber çocuklar serinlemek için süs havuzlarına girerken, evlerinde duramayıp dışarı çıkanlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih etti. Bölge esnafı, araçların altına sığınan sokak hayvanlarına su ve yemek vererek hem açlıklarını giderdi hem de serinlemelerini sağladı. Batman'da bazı sokak köpeklerinin de süs havuzlarına girdiği görüldü.