Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü askerlerini geri çekti

Güney Sudan, Doğu Afrika Topluluğu Barış Gücü'nün bir parçası olan askerlerini Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden geri çekti.

JUBA, 11 Aralık (Xinhua) -- Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki barış gücü askerlerini geri çekti.

Güney Sudan Halk Savunma Kuvvetleri sözcüsü Lul Ruai Koang, Pazar günü Güney Sudan'ın başkenti Juba'da Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Doğu Afrika Topluluğu Barış Gücü'nün bir parçası olarak Aralık 2022'de konuşlandırılan tüm kuvvetlerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu bölgesinden çekildiğini bildirdi.

Güney Sudanlı birliklerin çekilmesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin barış gücünün yetkisini 8 Aralık'tan sonra yenilemeyeceğine dair Doğu Afrika Topluluğu tarafından 25 Kasım'da yapılan açıklamanın ardından geldi.

Kenya, Uganda, Burundi ve Güney Sudanlı unsurlardan oluşan bölgesel barış gücü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu ile 23 Mart Hareketi isyancıları arasındaki çatışmalara karşı Kasım 2022'den bu yana ülkenin doğu kesiminde konuşlanmıştı.