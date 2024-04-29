Güney Afrika'da çakarlı araçla soygun yapan çete üyeleri polisle çatışmada öldürüldü
Güney Afrika'nın Free State eyaletinde N3 otoyolu üzerinde çakarlı araçla soygun gerçekleştiren 3 çete üyesi polisle çatışmaya girdi. Çatışmada 3 çete üyesi ölü ele geçirildi.
CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde, "çakarlı araçla" otoyolda soygun gerçekleştiren 3 çete üyesi polisle girdikleri çatışmada öldürüldü.
Polisten yapılan açıklamada, Free State eyaletinde N3 otoyolu üzerinde çakarlı araçla soygun gerçekleştiren 4 kişinin takibe alındığı belirtildi.
Açıklamada, kovalamacanın ardından çete üyeleri ile polisler arasında çatışma çıktığı kaydedildi.
Çatışmada, 3 çete üyesinin ölü ele geçirildiği, birinin kaçtığı bildirildi.