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GÜNDEM ÖZETİNE

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Uluslararası İyilik Ödülleri" programına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Uluslararası İyilik Ödülleri" programına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00/15.30)

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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