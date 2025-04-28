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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göç Yönetimi Programı'na Katılacak ve Kabine Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göç Yönetimi Programı'na Katılacak ve Kabine Toplantısı'na Başkanlık Edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki AKM'de Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'na katılacak ve ardından Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/15.00)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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