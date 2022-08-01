GÜNDEM / 1 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükkarıştıran beldesi, Pınarhisar ilçesi ve il merkezinde esnafı ziyaret edecek.

(Kırklareli/11.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu, CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusundaki olağanüstü toplantı çağrısı üzerine toplanacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Valiliği ziyaret edecek, 15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı açılışına katılacak, Samsun Teknopark'ı ziyareti sonrasında ildeki sanayi firmalarında incelemelerde bulunacak.

(Samsun/09.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, 2021 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sırbistan-Kosova sınırında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Belgrad-Priştine) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak.

(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

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