Gümüşhane'de Tarlaya Devrilen Hafif Ticari Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Gümüşhane'nin Kale köyünde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç tarlaya devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD gönderildi. Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Gümüşhane'de tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Öznur Taş'ın (41) kullandığı 55 AV 863 plakalı hafifi ticari araç, merkeze bağlı Kale köyü mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Taş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.