GÜLTEKİN UYSAL, AFYONKARAHİSAR'DA MİLLET İTTİFAKI ÜYELERİYLE BAYRAMLAŞTI

DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da CHP seçim ofisinde CHP milletvekili adayları, Millet İttifakı üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da, CHP seçim ofisinde CHP'li Milletvekili Burcu Köksal, CHP 2'nci sıra milletvekili adayı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, CHP milletvekili adayları, Millet İttifakı temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Milletvekili adayları ve mevcut CHP Milletvekili Burcu Köksal'ın ardından konuşan Uysal, bütün acılara rağmen umudu büyütmek adına bayramların umut olduğu bilinciyle Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi. Uysal, Ülkede 21 yıllık iktidarlarının neticesinde onlara sorsanız sürekli mazeretleri var, sürekli dış güçlerden başlayarak sanki bu memlekette olumsuz giden her şeyin sorumlusu muhalefet dedi.

'MİLLETİN ÖNÜNDE NE SÖYLÜYORSAK KAPALI KAPILAR ARDINDA DA AYNI ŞEYLERİ SÖYLEDİM'

Siyasette neyin olacağı, neyin olmayacağının bilinci içerisinde hareket ederek bugünlere geldiklerini kaydeden Uysal, Kapalı kapılar ardında başka düşüncelerin sahibi hiçbir zaman olmadım. Milletin önünde ne söylüyorsak kapalı kapılar ardında da kendi adıma, partim adına aynı şeyleri söyledim. Zamanın el verdiği ölçüde inşallah belirli planlamalar yaparak ben de Afyonkarahisar'da bu çalışmalara iştirak edeceğim diye konuştu. (DHA)

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023