Guiyang ile Kuala Lumpur arasındaki tarifeli seferler yeniden başladı

GUİYANG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki tarifeli seferler yeniden başladı.

Guizhou Sivil Havacılık Endüstrisi Grubu Limited Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, OD608 sefer sayılı uçak Salı akşamı Malezya'dan gelen 162 turistle Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'na indi. Böylece, geçen yıl iki taraflı vize muafiyeti politikasının hayata geçirilmesinin ardından Malezya'dan Guizhou'ya ilk turistik charter seferi yapılmış oldu.

Şirkete göre, havayolu hizmeti haftada bir kez Salı günleri gerçekleştirilecek olup, uçuş sıklığının gelecekte artırılması planlanıyor.

Bu yıl yeni uluslararası hava rotaları başlatmaya hazırlanan havalimanı, şu ana kadar Guiyang kentini Bangkok, Phuket, Kuala Lumpur ve Osaka'ya bağlayan dört uluslararası ve bölgesel yolcu uçuşunu yeniden başlattı.