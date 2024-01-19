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Görme engelliler görenlerle kıran kırana maç yaptı

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Görme engelli sporcular ve Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası vesilesiyle golbol karşılaşmasında bir araya geldi. Karma takımların kurulduğu müsabakada personeller sahaya göz bandı ile çıktı. Maç kıran kırana geçti.

Göz bantlı empati...Görme engelliler görenlerle kıran kırana maç yaptı

Göz bandı takıp sahaya çıktılar, görme engellilerle mücadele ettiler

Görme engelli sporcularla, ilçe sağlık müdürlüğü personeli golbol maçında karşılaştı

BURSA - Görme engelli sporcular ve Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası vesilesiyle golbol karşılaşmasında bir araya geldi. Karma takımların kurulduğu müsabakada personeller sahaya göz bandı ile çıktı. Maç kıran kırana geçti.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri ve BUGES Görme Engelliler Spor Kulübü ile birlikte golbol maçı yaptı. Görme engellilerin yaşamını deneyimlemek maksadıyla yapılan karşılaşmada personeller göz bandı kullandı. Karma takımlar kurularak yapılan karşılaşmada görme engelli sporcular skor atışı yapmazken, skoru her iki takımda da mücadele eden personeller belirledi. Görme engelli sporcuların pasif kurtarış yaptığı mücadelede A takımı maçı 6-3'lük skorla tamamladı.

Görme engellilerin günlük hayatını tecrübe ettiler

Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerinin göz bandı ile çıktığı müsabakada belirli bir süre sonra adapte olduğunu söyleyen Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç, "7-14 Ocak arası Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü bizimle iletişime geçtiler ve bir farkındalık oluşturmak istediklerini söylediler. Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi'nde bir etkinlik gerçekleştirerek golbol maçı yaptık. Golbol görme engelliler için ikinci dünya savaşının ardından Alman ve Avusturyalı iki arkadaş tarafından görme engelli gazilerin rehabilitasyonu için ortaya çıkarılan bir spor dalı oluşturdu. Günümüzde oldukça popüler olan görme engelli ana spor branşıdır. Sadece bir oyun değildir, çıkış amacı da rehabilitasyon olduğu için görme engellilerin günlük yaşamdaki becerilerini geliştirir. Bugün burada gören bireylerle golbol oynadık. Bir farkındalık çalışması olduğu için oyunu bilen bizim görme engelli sporcuları diğer gören bireylerle birlikte bir karma takım yaparak oyunu oynatmaya çalıştık. Burada mühim olan gören bireylerin spor anında ve günlük hayatında görme kısıtlığını bir nebze de olsa deneyimlemelerini hedefledik. Keyifli anlar da yaşandı. Bir süre sonra insan doğası gereği bulunduğu pozisyona adapte olmaya başlıyor. Gören bireyler de maçın ilerleyen dakikalarında görme kısıtlığına alışmaya başladılar. Karşılaşma 6-3 bitti, A takımı kazandı. Görme engelli oyuncularımız hiç şut atmadılar, sadece pasif savunma yaptılar. Skoru görme engeli olmayan bireyler belirledi" şeklinde konuştu.

Rahim ağzı farkındalık ayı unutulmadı

1-31 Ocak arası kutlanan Rahim Ağzı Farkındalık Ayı vesilesiyle tribünden rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgilendirici pankartlarla karşılaşmayı izlediklerini belirten Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü İsmail Kaba, "7-14 Ocak arası Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bizde bu hafta çerçevesinde bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Aynı zamanda toplumun her kesimine ulaşmak maksadıyla Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl ocak ayında kutlanan halk arasında rahim ağzı kanseri olarak bilinen kanserin tanıtımını yapmaktayız. İki kurumun beraber organizasyonu şeklinde bir çalışma yapmak istedik. Her birimiz birer kanser ve engelli adayı. Bunun farkındalığını oluşturmak istedik. Yakın zamanda tüm kadınlarımız için geçerli olan rahim ağzı kanserinin farkındalığını oluşturmak istedik. Biliyoruz ki kanser hayatımızın önemli bir gerçeği. Kadınlarımızın bu kansere yakalanmaması için farkındalığın artması gerekiyor. Biz artık rahim ağzı kanserinden kadınlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak farkındalık çalışmalarımızı toplumun her kesimine yaymaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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