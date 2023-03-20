Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına şehitlik unvanı

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, ormanlarda görev başında hayatını kaybeden orman elemanlarıyla ilgili düzenlemenin de yer aldığını belirterek, "Elinde...

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, ormanlarda görev başında hayatını kaybeden orman elemanlarıyla ilgili düzenlemenin de yer aldığını belirterek, "Elinde arazözün hortumu yangına dalıyor, hayatını kaybediyor. Sayıları çok değil ama insanları onore etmek, ailelerini bugün için onore etmek adına şehitlik ve gönüllüler şehit statüsüne alınması böylelikle sağlanmış olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Adana Valisi Süleyman Elban, Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ve Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile iş insanları yer aldı. Yücel Bayram'ın açılış konuşmasının ardından söz alan Bakan Vahit Kirişci, gündeme ve yapılan kanuni düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 günün geride kaldığını hatırlatan Bakan Kirişci, 14 ve 15 Mart'ta Şanlıurfa, Adıyaman ve kısmen de mart ayında etkili olan sel ve taşkın felaketlerine değindi. Bakan Kirişci, 16'sı Şanlıurfa, 3'ü Adıyaman olmak üzere toplam 19 kişinin bu felaketlerde hayatını kaybettiğini dile getirerek, 1'i Şanlıurfa, 1'i de Adıyaman'da 2 kişinin kayıp olarak arandığını anlattı.