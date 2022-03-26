Gordion, UNESCO Dünya Mirası Listesi yolunda

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Gülnur Aybet, Kültür ve Turizm Bakanlığının başvurusu sonrası hazırlanan değerlendirme raporunun olumlu çıkmasını ve Haziran'da yapılacak toplantı sonrasında Gordion'un, başkent Ankara'dan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren ilk alan olmasını beklediklerini belirtti.

Polatlı ilçesini ziyaret eden Aybet, Yassıhöyük Mahallesi'nde bulunan Gordion Antik Kenti ve Duatepe Anıtı'nı gezdi, Frig Vadisi hakkında bilgi aldı.

Kaymakamı Murat Bulacak ve Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı da ziyaret eden Aybet, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması yönündeki başvuruya ilişkin, hazırladıkları dosyada teknik bir eksik olmadığını söyledi.

Bu yıl haziranda gerçekleştirilecek 45. Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasını beklediklerini belirten Aybet, bunun Ankara ve Polatlı açısından olduğu kadar ülkedeki değerlerin dünyaya tanıtılması açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Gülnur Aybet'e eşlik eden Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç da Gordion'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Koç, 2016 yılında Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Polatlı Belediyesinin imzaladığı protokolle yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan dosyanın 2021 yılında UNESCO'ya gönderildiğini dile getirdi.

Polatlı Belediyesinin alanı korumak amacıyla Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçedeki okullarda bilinçlendirme çalışması yürüterek Gordion'a duyarlılığı artırdıklarını vurgulayan Koç, "UNESCO'nun ilgili uzman personeli alana gelerek yerinde inceleme yaptı. Eksik görülen hususları tamamladık. Bu yıl inşallah bu alanı Ankara'nın ilk, Türkiye'nin de 20'nci yeri olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil ettireceğiz." dedi.

Kadim Koç, listeye giren yerlere meraklı büyük bir kitle bulunduğuna işaret ederek, "Bu kitlenin bu alanlara gelip dolaşacağını düşünüyoruz. Böylelikle Ankara'nın ve Türkiye'nin turizmine büyük katkı sağlayacağını ileride hepimiz göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Antik kentin tanıtımı için sıcak hava balonu uçuşu, Uluslararası Gordion Yarı Maratonu etkinliklerini gerçekleştirdiklerini aktaran Koç, Dünya Mirası Gezginleri Derneği ile okullarda miras eğitimi çalışmaları yürüttüklerini, bu çalışmalara katılan gençleri "Dünya Mirası Koruyucusu" ilan ettiklerini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Gülnur Aybet'e incelemelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emir Gökhan Bozkurtlar, Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Daire Başkanı İlhan Şener, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Temsilcisi Cansu Türk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Üyesi Doç. Zeynep Aktüre, Gordion Alan Başkanı Mustafa Kaymak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Dünya Mirası Şubesi görevlisi Yıldırım İnan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeoloğu Mustafa Metin, Ankara Koruma Kurulu üyesi arkeolog Ant Atasoy da eşlik etti.