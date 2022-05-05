Gölcük'te apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Gölcük'te apartmanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Fahri Haner - Güncel
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Gölcük'te apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

AA / Fahri Haner - Güncel

Kocaeli, Gölcük, Yangın, Mayıs, Güncel, Haberler

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