ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

1 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 31.05.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 31.05.2024 20:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Beytepe Rüstempaşa Cumhuriyet Mahalleleri Dağıtım Şebeke Hattına Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi KUMSÜREN Sokak Beytepe Mahallesi İrfan Gümüşer Cevizlerkaşı Çilingirler Filizakın Hacılarköprüsü Sokaklar Rüstempaşa Mahallesi Bostancılar Dasalı Develik Suluhan Demirciler Sokaklar

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 31.05.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 31.05.2024 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Acısu Mahallesi müteahhitin Dağıtım Şebeke Hattına zarar verdiğinden dolayı sular saat 18:00'a kadar kapatılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Akyazı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sokaklar Demirciler 1 2 3 4 5 Sokaklar Ayvaşık Alparslan Türkeş Ve Acısu Mahallesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 31.05.2024 11:20:00

Tamir Tarihi: 31.05.2024 20:30:00

Detay: Temelli Çokören Mahallesi Küme Evleri Aski su deposunda Enerjisa kaynaklı Elektrik arızasından dolayı plansız sız su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: Çokören Mahallesi

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 31.05.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 31.05.2024 18:00:00

Detay: Yaşamkent Mahallesi 3035 Cadde 200'lük boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Yaşamkent Mahallesi , Alacaatlı Mahallesi tamamı

MAMAK

Arıza Tarihi: 31.05.2024 14:35:00

Tamir Tarihi: 31.05.2024 18:00:00

Detay: Lalahan mahallesi lalapaşa caddesi içerisinde Q160 hdpe boruda oluşan arıza nedeniyle saat 18:00 a kadar

Etkilenen Yerler: Lalahan mahallesi

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 31.05.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 31.05.2024 18:00:00

Detay: Yaşamkent Mahallesi 3035 Cadde 200'lük boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: FATİH SULTAN MAHALLESİ BİR KISMI

AKYURT

Arıza Tarihi: 31.05.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 31.05.2024 18:00:00

Detay: balıkhisar mahallesi köy içinde Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: balıkhisar mahallesi tamamı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 31.05.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 31.05.2024 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YUVAKÖY MAH 3703 SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YUVAKÖY 3703 SK VE CİVARI